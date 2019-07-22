После голосования на парламентских выборах ЦИК подсчитала уже более 82% протоколов. Факты ICTV составили список нардепов, которые предварительно проходят в Верховную Раду в многомандатном округе..

В многомандатном округе, то есть по спискам партий, в новый парламент попадают 225 нардепов.

В частности, согласно предварительным результатам выборов, партия Слуга народа получает 122 места:

1. Дмитрий Разумков.

2. Руслан Стефанчук.

3. Ирина Венедиктова.

4. Давид Арахамия.

5. Галина Янченко.

6. Михаил Федоров.

7. Александр Корниенко.

8. Анастасия Красносельская.

9. Александр Ткаченко.

10. Жан Беленюк.

11. Сергей Бабак.

12. Владислав Криклий.

13. Елена Шуляк.

14. Дмитрий Наталуха.

15. Елизавета Ясько.

16. Алексей Оржель.

17. Андрей Герус.

18. Михаил Радуцкий.

19. Денис Монастырский.

20. Данил Гетманцев.

21. Денис Малюська.

22. Андрей Холодов.

23. Гео Лерос.

24. Сергей Кальченко.

25. Максим Ткаченко.

26. Егор Чернев.

27. Святослав Юраш.

28. Павел Сушко.

29. Ирина Верещук.

30. Александр Кубраков.

31. Елена Коробкова.

32. Юлия Диденко.

33 Дмитрий Соломчук.

34. Михаил Ананченко.

35. Анна Коваленко.

36. Владлен Неклюдов.

37. Игорь Кривошеев.

38. Сергей Ионушас.

39. Александр Завитневич.

40. Вадим Струневич.

41. Владимир Воронов.

42. Юрий Аристов.

43. Юрий Кисель.

44. Вадим Галайчук.

45. Артем Ковалев.

46. Валерий Стернийчук.

47. Галина Михайлюк.

48. Роман Бабий.

49. Александр Качура.

50. Анна Новосад.

51. Артем Культенко.

52. Олег Марусяк.

53. Николай Кириченко.

54. Галина Третьякова.

55. Павел Халимон.

56. Елена Мошенец.

57. Ольга Саладуха.

58. Ольга Коваль.

59. Алина Загоруйко.

60. Олег Бондаренко.

61. Михаил Крячко.

62. Марина Бардина.

63. Людмила Марченко.

64. Иван Юнаков.

65. Дарья Володина.

66. Ольга Савченко.

67. Оксана Гринчук.

68. Владимир Козак.

69. Андрей Лисюк.

70. Александр Сова.

71. Роман Боярчук.

72. Владимир Ватрас.

73. Роман Мулик.

74. Олег Тарасов.

75. Анатолий Костюх.

76. Евгений Брагар.

77. Виталий Безгин.

78. Ольга Кавун.

79. Александр Салийчук.

80. Элла Репина.

81. Арсений Пушкаренко.

82. Марьян Заблоцкий.

83. Андрей Клочко.

84. Юлия Овчинникова.

85. Александр Мережко.

86. Алексей Устенко.

87. Александр Кабанов.

88. Федор Вениславский.

89. Лада Булах.

90. Евгений Петруняк.

91. Александр Мариковский.

92. Александр Федиенко.

93. Андрей Мотовиловец.

94. Анна Колесник.

95. Елизавета Богуцкая.

96. Артем Нагаевский.

97. Никита Потураев.

98. Павел Якименко.

99. Михаил Соколов.

100. Артем Кунаев.

101. Дмитрий Припутень.

102. Максим Павлюк.

103. Василий Мокан.

104. Роксолана Пидласа.

105. Богдан Торохтий.

106. Оксана Дмитриева.

107. Маргарита Шол.

108. Андрей Костин.

109. Руслан Горбенко.

110. Андрей Жупанин.

111. Ростислав Тистик.

112. Евгения Кравчук.

113. Нелли Яковлева.

114. Сергей Гривко.

115. Петр Павловский.

116. Ирина Аллахвердиева.

117. Елена Винтоняк.

118. Юрий Заславский.

119. Андрей Задорожный.

120. Остап Шипайло.

121. Иван Шинкаренко.

122. Ольга Совгиря.

Читайте: Кто проходит в Раду по мажоритарке – список депутатов

Оппозиционная платформа – За жизнь предварительно получит по спискам партии 37 мест:

1. Юрий Бойко.

2. Вадим Рабинович.

3. Виктор Медведчук.

4. Наталия Королевская.

5. Сергей Левочкин.

6. Василий Нимченко.

7. Нестор Шуфрич.

8. Сергей Ларин.

9. Сергей Дунаев.

10. Тарас Козак.

11. Вадим Столар.

12. Юлий Иоффе.

13. Михаил Папиев.

14. Игорь Абрамович.

15. Дмитрий Исаенко.

16. Николай Скорик.

17. Григорий Суркис.

18. Игорь Кисилев.

19. Юрий Загородний.

20. Анатолий Бурмич.

21. Юлия Левочкина.

22. Александр Колтунович.

23. Григорий Мамка.

24. Владимир Кальцев.

25. Юрий Павленко.

26. Наталия Приходько.

27. Виктор Черный.

28. Виталий Борт.

29. Михаил Макаренко.

30. Олег Волошин.

31. Татьяна Плачкова.

32. Александр Пузанов.

33. Суто Мамоян.

34. Илья Кива.

35. Ренат Кузьмин.

36. Александр Качный.

37. Антонина Славицкая.

У Европейской солидарности 25 мандатов:

1. Петр Порошенко.

2. Андрей Парубий.

3. Ирина Геращенко.

4. Михаил Забродский.

5. София Федина.

6. Мустафа Джемилев.

7. Яна Зинкевич.

8. Ахтем Чигойз.

9. Олег Синютка.

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе.

11. Артур Герасимов.

12. Степан Кубив.

13. Ирина Фриз.

14. Нина Южанина.

15. Ирина Луценко.

16. Виктория Сюмар.

17. Владимир Арьев.

18. Ростислав Павленко.

19. Николай Величкович.

20. Сергей Алексеев.

21. Руслан Князевич.

22. Максим Саврасов.

23. Мария Ионова.

24. Наталия Бойко.

25. Владимир Вятрович.

ВО Батькивщина получает 23 места:

1. Юлия Тимошенко.

2. Сергей Тарута.

3. Валентин Наливайченко.

4. Сергей Соболев.

5. Елена Кондратюк.

6. Иван Кириленко.

7. Андрей Кожемякин.

8. Григорий Немыря.

9. Сергей Власенко.

10. Валерий Дубиль.

11. Александр Абдуллин.

12. Иван Крулько.

13. Анжелика Лабунская.

14. Константин Бондарев.

15. Михаил Цимбалюк.

16. Виталий Данилов.

17. Ольга Белькова.

18. Алексей Кучеренко.

19. Андрей Николаенко.

20. Михаил Волынец.

21. Андрей Пузийчук.

22. Алена Шкрум.

23. Владимир Кабаченко.

Партия Голос – 18 мест:

1. Святослав Вакарчук.

2. Юлия Клименко.

3. Кира Рудик.

4. Ярослав Железняк.

5. Александра Устинова.

6. Олег Макаров.

7. Ярослав Юрчишин.

8. Сергей Рахманин.

9. Соломия Бобровская.

10. Ольга Стефанишина.

11. Владимир Цабаль.

12. Андрей Осадчук.

13. Роман Костенко.

14. Роман Лозинский.

15. Инна Совсун.

Напомним, Факты ICTV следят за подсчетом голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019.