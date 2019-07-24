PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Не хлопнуть дверью. Гройсман рассказал, как передаст власть новому премьеру

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как передаст власть новому премьеру.

Не хлопнуть дверью. Гройсман рассказал, как передаст власть новому премьеру

Владимир Гройсман во время заседания правительства призвал провести надлежащую передачу власти новым министрам.

Не хлопнуть дверью и уйти, а сделать подготовку в каждом министерстве и направлении. Чтобы новый министр, который придет, получил полное состояние дел в своем министерстве.

Премьер-министр также добавил, что рассчитывает на скорейшее проведение первого заседания Верховной Рады и формирование нового Кабинета министров.

Читайте: Кандидатов на должность премьер-министра намного больше – Устенко

Владимир Гройсман заверил, что Кабмин будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны до начала работы нового состава, а министерства сформируют материалы для эффективной передачи власти новому правительству.

К слову, Кабинет министров сложит полномочия на первом заседании новоизбранной Верховной Рады. После этого все министры будут выполнять обязанности до формирования нового правительства.

Ранее Факты ICTV писали, что предусматривает реформа Кабмина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что известно об Алексее Гончаруке – возможном премьер-министре
Кто станет следующим премьер-министром Украины: потенциальные фамилии и реальные имена
Украинская стратегия: кто вошел в список партии Гройсмана
В 2020 году минимальная заработная плата составит 5,5 тыс. грн – Гройсман
Гройсман сказал, зачем Зеленский внес закон о люстрации
Кто спонсор Украинской стратегии и сколько вложил Гройсман – интервью
Гройсман подал инициативу провести парад за альтернативные деньги
Новое премьерство и первый закон в Раде: Гройсман дал интервью
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка