Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как передаст власть новому премьеру.

Владимир Гройсман во время заседания правительства призвал провести надлежащую передачу власти новым министрам.

Не хлопнуть дверью и уйти, а сделать подготовку в каждом министерстве и направлении. Чтобы новый министр, который придет, получил полное состояние дел в своем министерстве.

Премьер-министр также добавил, что рассчитывает на скорейшее проведение первого заседания Верховной Рады и формирование нового Кабинета министров.

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Владимир Гройсман заверил, что Кабмин будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны до начала работы нового состава, а министерства сформируют материалы для эффективной передачи власти новому правительству.

К слову, Кабинет министров сложит полномочия на первом заседании новоизбранной Верховной Рады. После этого все министры будут выполнять обязанности до формирования нового правительства.

Ранее Факты ICTV писали, что предусматривает реформа Кабмина.