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Факти / Україна

Не гримнути дверима. Гройсман розповів, як передасть владу новому прем’єру

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, як передасть владу новому прем’єру.

Не гримнути дверима. Гройсман розповів, як передасть владу новому прем’єру

Володимир Гройсман під час засідання уряду закликав провести належне передання влади новим міністрам.

Не гримнути дверима і піти, а зробити підготовку у кожному міністерстві і напрямі.  Щоб новий міністр, який прийде, отримав повний стан справ у своєму міністерстві.

Прем’єр-міністр також додав, що розраховує на якнайшвидше проведення першого засідання Верховної Ради і формування нового Кабінету міністрів.

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Володимир Гройсман  запевнив, що Кабмін забезпечуватиме нормальну життєдіяльність країни до початку роботи нового складу, а міністерства сформують матеріали для ефективного передання влади новому уряду.

До слова, Кабінет міністрів складе повноваження на першому засіданні новобраної Верховної Ради. Після цього всі міністри виконуватимуть обов’язки до формування нового уряду.

Раніше Факти ICTV писали, що передбачає реформа Кабміну.

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