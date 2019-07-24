Кабмин вынесет на рассмотрение СНБО санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода Краснодарский Край – Крым и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц предложило включить в санкционный список 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории России, и еще 6 – в оккупированном Крыму.

В санкционный список попали также предприятия, обслуживающие российский оборонный завод АО Завод Фиолент в Крыму.

– Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции, а также Боснии и Герцеговине, – говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что такие действия со стороны этих предприятий способствуют легитимации незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией и создают реальные угрозы нацбезопасности Украины.

– Введение санкций против всех предприятий, задействованных в процесс строительства магистрального газопровода Краснодарский Край – Крым и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами ЕС и США, – говорится в заявлении министерства.

На днях секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что нужно обеспечить соблюдение санкций против запрещенных соцсетей РФ и мониторить их эффективность.