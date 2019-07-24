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Факти / Україна

Україна готує нові санкцій проти РФ

Кабмін винесе на розгляд РНБО санкції щодо компаній, задіяних у будівництві газопроводу Краснодарський Край – Крим та незаконному видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах.

Санкції проти РФ

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб запропонувало включити до санкційного списку 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території Росії, та ще – в окупованому Криму.

До санкційного списку потрапили також підприємства, які обслуговують російський оборонний завод АТ Завод Фіолент у Криму.

– Серед них підприємства, які зареєстровані на території РФ, КНР, Туреччини, а також  Боснії і Герцеговини, – йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголошують, що такі дії з боку цих підприємств сприяють легітимації незаконної окупації Криму Російською Федерацією та створюють реальні загрози нацбезпеці України.

– Запровадження санкцій до усіх підприємств, задіяних до процесу будівництва магістрального газопроводу Краснодарський Край – Крим та незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах створить підгрунття для подальших дій з метою обмеження або припинення економічних відносин з країнами ЄС та США, – йдеться у заяві міністерства.

Днями секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що потрібно забезпечити дотримання санкцій проти заборонених соцмереж РФ і моніторити їхню ефективність.

Джерело: МінТОТ

Фото: Dreamstime

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