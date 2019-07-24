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Факти / Україна

Вирок Марківу. Зеленський запропонував прем’єру Італії спільну експертизу

Вирок нацгвардійцю Віталію Марківу став однією з тем телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Віталій Марків

Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті журналіста Андреа Роккеллі, за звинуваченням у вбивстві якого засудили до 24 років нацгвардійця Віталія Марківа.

Зокрема, глава держави висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом.

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Зеленський також подякував Італії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначивши важливість збереження режиму санкцій щодо РФ.

Нагадаємо, 12 липня Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років в’язниці за сприяння в убивстві італійського кореспондента.

Фото: Олесь Городецький

Джерело: Офіс Президента

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