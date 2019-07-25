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На Ефремова надели электронный браслет

На Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, одели электронный браслет.

Олександр Єфремов

Бывший народный депутат Александр Ефремов прибыл в Киев, где ему надели электронный браслет.

– Он в Киеве, браслет надет, – заявил адвокат Ефремова Евгений Солодко.

Читайте: Ефремов на воле: за что задержали экс-регионала и почему отпустили

Александра Ефремова обвиняют в государственной измене.

Напомним, 22 июля Апелляционный суд Киева отпустил Александра Ефремова под круглосуточный домашний арест.

Источник: УНН

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