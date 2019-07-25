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На Єфремова одягли електронний браслет

На Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді, одягли електронний браслет.

Олександр Єфремов

Колишній народний депутат Олександр Єфремов прибув до Києва, де йому одягли електронний браслет.

– Він у Києві, браслет надітий, – заявив адвокат Єфремова Євген Солодко.

Читайте: Єфремов на волі: за що затримали екс-регіонала та чому відпустили

Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва відпустив Олександра Єфремова під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: УНН

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