Затримання російського танкера Nika Spirit в Ізмаїлі може негативно вплинути на справу військовополонених українських моряків у Гаазі.

Затримання членів екіпажу російського танкера Nika Spirit може погіршити справи щодо військовополених українських моряків.

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– Міжнародний трибунал з морського права, крім зобов’язань РФ випустити моряків і повернути кораблі, також зобов’язав Україну утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити ситуацію. Ця справа ще розглядається в арбітражі в Гаазі. Утримання російської команди, безумовно, розглядалося б як погіршення справи, – зазначив адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Пізніше в посольстві РФ у Києві заявили, що моряки повертаються додому, а судно залишається в Ізмаїлі.

Фото: Микола Полозов