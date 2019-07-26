PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Як вплине затримання танкера РФ в Ізмаїлі на справу українських моряків у Гаазі

Затримання російського танкера Nika Spirit в Ізмаїлі може негативно вплинути на справу військовополонених українських моряків у Гаазі.

Як вплине затримання танкера РФ в Ізмаїлі на справу українських моряків у Гаазі

Затримання членів екіпажу російського танкера Nika Spirit може погіршити справи щодо військовополених українських моряків.

Читайте: NEYMA: що відомо про затриманий в Ізмаїлі танкер РФ

– Міжнародний трибунал з морського права, крім зобов’язань РФ випустити моряків і повернути кораблі, також зобов’язав Україну утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити ситуацію. Ця справа ще розглядається в арбітражі в Гаазі. Утримання російської команди, безумовно, розглядалося б як погіршення справи, – зазначив адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Пізніше в посольстві РФ у Києві заявили, що моряки повертаються додому, а судно залишається в Ізмаїлі.

Фото: Микола Полозов

Джерело: Прямий

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Затримані в Ізмаїлі російські моряки повернулися в Москву
СБУ пояснило, чому відпустили екіпаж танкера NEYMA
NEYMA: чому російські спецслужби могли очікувати на затримання танкера
Затримання танкера NEYMA: козир чи перешкода у визволенні українських моряків
Затримання російського танкера в Ізмаїлі: все, що треба знати
На затриманому танкері РФ перебувають 15 росіян – ЗМІ
Затримання танкера NEYMA: Україна посилює свої переговорні позиції
NEYMA: що відомо про затриманий в Ізмаїлі танкер РФ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка