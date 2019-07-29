Крісло спікера Верховної Ради IX скликання може отримати лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

Спікером Верховної Ради IX скликання може стати лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

На посаду віце-спікера у політсилі розглядають кандидатуру представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

Про це заявив майбутній народний депутат від Слуги народу Давид Арахамія.

– Швидше за все, буде на посаді віце-спікера (Стефанчук. – Ред.), він близький до законодавчої роботи, а тут потрібна координаційна робота, – упевнений Арахамія.

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Представник політсили також повідомив, що посаду голови фракції Слуга народу можуть отримати дві кандидатури: він і голова передвиборного штабу партії Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список членів партії Слуги народу, які стануть нардепами у Верховній Раді IX скликання.

Джерело: Оbozrevatel