На всей территории Украины ожидается снижение температуры воздуха на протяжении недели.

Во вторник, 30 июля, на всей территории Украины пройдут дожди и грозы, кроме южных областей и Крыма.

Температура воздуха там прогреется до 30-33 тепла.

На западе ожидаются осадки и 27-30 тепла.

В центре и на севере до +29, в восточных областях до 31 тепла.

В среду, 31 июля, осадки ожидаются только в закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Воздух прогреется до 25-27 тепла.

На остальной территории страны сохранится сухая погода.

Температура на юге 30-32, в центре и на севере до 24-27, в восточных областях +26.

В четверг, 1 августа, на западе страны ожидаются дожди и понижение температуры до 23-25.

На остальной территории осадков не ожидается, но будет понижение температуры.

На севере, в центре и на востоке 22-24 градуса тепла.

На юге страны 28 градусов.

В пятницу, 2 августа, дожди накроют все западные области. Также к ним добавятся Черниговская, Киевская и Сумская области. Температура воздуха 23-25 тепла.

На юге Украины будет солнечно и до 29 тепла.

В центре и на востоке сухо и 23-25 тепла.

Ранее Факты ICTV писали, что в августе можно ожидать сухой и жаркой погоды, а температура будет держаться на уровне 30 градусов тепла.