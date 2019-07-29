На всій теріторії Україні очікується зниження температури повітря протягом тижня.

У вівторок, 30 липня, на всій території України пройдуть дощі та грози, крім південних областей та Криму.

Температура повітря там прогріється до 30-33 тепла.

На заході очікуються опади і 27-30 тепла.

У центрі та на півночі до +29, у східних областях до 31 тепла.

У середу, 31 липня, опади очікуються тільки в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Повітря прогріється до 25-27 тепла.

На решті території країни збережеться суха погода.

Температура на півдні 30-32, в центрі і на півночі до 24-27, у східних областях +26.

У четвер, 1 серпня, на заході країни очікуються дощі і зниження температури до 23-25.

На решті території опадів не очікується, але буде зниження температури.

На півночі, в центрі і на сході 22-24 градуси тепла.

На півдні країни 28 градусів.

У п’ятницю, 2 серпня, дощі накриють всі західні області. Також до них додадуться Чернігівська, Київська та Сумська області. Температура повітря 23-25 тепла.

На півдні України буде сонячно і до 29 тепла.

У центрі і на сході сухо і 23-25 тепла.

Раніше Факти ICTV писали, що у серпні можна очікувати сухої та спекотної погоди, а температура триматиметься на рівні 30 градусів тепла.