До героя нашого сюжету ми приїхали у його рідне містечко Костянтинівка, що на Донеччині. Сергій два останніх роки працював у військовій прокуратурі так званої ДНР, був подвійним агентом, і буквально днями за допомогою українських спецслужб він втік із самопроголошеної республіки і повернувся до України.

Сергій поїхав із дому у чотирнадцятому році на заробітки. Спочатку Калуга, потім Донецьк. На роботу у військову прокуратуру так званої ДНР його взяв знайомий перебіжчик. Екс-депутат міської ради Костянтинівки Валерій Ходирєв.

Сергій працював оперативником: арешти, обшуки, конвоювання ув’язнених.

Поки Сергія виводили з так званої ДНР, за кілька місяців до нього втекти із самопроголошеної республіки і уникнути кримінальної відповідальності вдалося його другові. За програмою СБУ На тебе чекають вдома.

Ще місяць тому на такий хепіенд мало хто сподівався. І сам Сергій і його мама не одразу повірили українським контррозвідникам.

Сергій погодився співпрацювати з СБУ і на кілька місяців до втечі став подвійним агентом.

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Оперативник та ще й конвоїр військової прокуратури. Кому як не Сергію краще знати про українських полонених. Він неодноразово був присутнім на їхніх допитах.

Без надії на обмін, полонені хлопці намагались звідти втекти.

У прокурорських працівників є допуск до держтаємниці, тому усі співробітники живуть під ковпаком. ДНРівці почали підозрювати Сергія у роботі на два фронти і за день до втечі у нього без пояснень забрали табельну зброю.

Сергій одразу зв’язався із співробітниками СБУ і повідомив, що тікає. Аби уникнути зайвих питань від ДНРівців на лінії розмежування, вирішили їхати через Росію. Разом з дружиною і дитиною на таксі вони дістались до прикордонного селища Успенка.

Сергія не хотіли випускати

Дружину з дитиною закрили у камері, а його допитували. Росіяни ніяк не могли зрозуміти, навіщо працівник Генпрокуратури так званої ДНР хоче повернутись в Україну, де його звинувачують у тероризмі і загрожує 15 років тюрми.

І тут стали у пригоді український паспорт і вимога викликати консула.

ФСБшники просто не могли не впустити додому громадянина України з дійсним документом. І після трьох годин допиту Сергій із дружиною таки перетнули кордон.

З 2015 року за програмою На тебе чекають вдома на підконтрольну територію повернулось більше 400 людей. Це своєрідна альтернатива амністії, прописаної у Мінських домовленостях.

Такі як Сергій не просто повернулись додому, вони – унікальні свідки військових злочинів Росії на Донбасі. Іловайськ і Дебальцево, збиття боїнга, обстріли мирних районів, постачання російської техніки, участь в агресії солдатів та офіцерів РФ. Рано чи пізно усі ці свідчення можуть стати ключовими під час міжнародного військового трибуналу.

До слова, у Маріуполі затримали агента ФСБ який отримував секретні матеріали про роботу СБУ.