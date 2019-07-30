PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Радуцький призначений позаштатним радником Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Радуцького своїм позаштатним радником.

Володимир Зеленський

Михайло Радуцький став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Відповідний указ №564/2019 з’явився на сайті Офісу президента.

Читайте: Зеленський оголосив п’ять кандидатур на пост голови Одеської ОДА

– Призначити Радуцького Михайла Борисовича радником президента України (поза штатом).

Нагадаємо, 29 липня Зеленський призначив Володимира Бородянського своїм позаштатним радником.

Джерело: Офіс Президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто такий Радуцький: біографія позаштатного радника Зеленського
Зеленський вперше виступить на Генасамблеї ООН
Насторожилися інші лицарі круглого столу: мережа про звільнення Короля Артура
Електронні вибори та перепис: в Україні з’явиться єдиний портал адмінпослуг
Україна отримала надзвичайний шанс змінити ситуацію – The Washington Post
У Путіна проблеми – Україна створює всесвітній російськомовний канал
Що відомо про радника президента Володимира Бородянського
В Офісі президента розповіли про щільний графік Зеленського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка