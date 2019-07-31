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Факти / Україна

Україна отримала від РФ €2,3 млн компенсації за забруднення нафтопроводу Дружба

Російська державна компанія Транснефть виплатила Укртранснафті €2,3 млн за потрапляння до трубопроводу Дружба забрудненої нафти.

Україна отримала від РФ €2,3 млн компенсації за забруднення нафтопроводу Дружба

Укртранснафта отримала часткову компенсацію у розмірі €2,3 млн від Транснефти за потрапляння до української ділянки трубопроводу Дружба забрудненої нафти.

Це дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.

У компанії зазначили, що розмір компенсації визначається в межах додаткової угоди до чинного договору на транзит та залежить від періоду резервування ПАТ Транснефть потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки.

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До слова, 25 квітня 2019 року Укртранснафта вимушено призупинила роботу української ділянки нафтопроводу Дружба через відмову прийому російської сировини із підвищеним вмістом хлорорганіки.

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу Укртранснафті вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину.

Джерело: Укртранснафта

Фото: Укртранснафта 

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