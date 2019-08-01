В Минобороны до сих пор определяют, кому и сколько выплатят премии вместо парада ко Дню независимости.

В Министерстве обороны еще не определили, кто из военных получит премии за счет средств, которые сэкономят на проведении военного парада.

Также в ведомстве не знают, какой будет сумма единовременной выплаты, заявил начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

Он напомнил, что в 2018 году участники-военнослужащие парада ко Дню независимости получили по 2 тыс. грн премии.

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В Минобороны подчеркнули, что сейчас работают над тем, чтобы определить сумму премий и ее адресатов, чтобы выполнить поручение Владимира Зеленского.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, чтобы вместо парада на День независимости выделить премии военнослужащим. Глава государства также назвал общую сумму выплат – 300 млн грн.