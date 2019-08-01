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Факти / Україна

Премії замість параду: в Міноборони ще не визначили суму та адресатів

У Міноборони досі визначають, кому і скільки виплатять премії замість параду до Дня незалежності.

Премії замість параду: в Міноборони ще не визначили суму та адресатів

У Міністерстві оборони ще не визначили, хто з військових отримає премії за рахунок коштів, які зекономлять на проведенні військового параду.

Також у відомстві не знають, якою буде сума одноразової виплати, заявив начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов.

Він нагадав, що у 2018 році учасники-військовослужбовці параду до Дня незалежності отримали по 2 тис. грн премії.

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У Міноборони наголосили, що наразі працюють над тим, щоб визначити суму премій та її адресатів, щоб виконати доручення Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський висловився про те, щоб замість параду на День незалежності виділити премії військовослужбовцям. Глава держави навіть назвав загальну суму виплат – 300 млн грн.

Джерело: УНІАН

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