В Киевском метрополитене начались работы по внедрению комплексов для приобретения электронных билетов.
На станциях Киевского метрополитена начали появляться комплексы для покупки и пополнения транспортных карт, а также приобретения одноразовых QR-билетов.
Они уже работают на станциях Крещатик и Академгородок.
– После подключения всех 207 приборов приобрести карту можно будет на любой станции метро, а со временем – и на остановках общественного транспорта, – сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
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Транспортную карту можно приобрести на станциях метро:
- Крещатик;
- Майдан Незалежности;
- Академгородок;
- Лесная;
- Арсенальная;
- Теремки;
- Театральная;
- Выдубичи;
- Сырец;
- Почайна.
К слову, в метро Киева планируют отказаться от использования зеленых карточек для оплаты проезда.
Источник: Юрий Назаров
Фото: Юрий Назаров