В Киевском метрополитене начались работы по внедрению комплексов для приобретения электронных билетов.

На станциях Киевского метрополитена начали появляться комплексы для покупки и пополнения транспортных карт, а также приобретения одноразовых QR-билетов.

Они уже работают на станциях Крещатик и Академгородок.

– После подключения всех 207 приборов приобрести карту можно будет на любой станции метро, ​​а со временем – и на остановках общественного транспорта, – сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

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Транспортную карту можно приобрести на станциях метро:

Крещатик;

Майдан Незалежности;

Академгородок;

Лесная;

Арсенальная;

Теремки;

Театральная;

Выдубичи;

Сырец;

Почайна.

К слову, в метро Киева планируют отказаться от использования зеленых карточек для оплаты проезда.

Источник: Юрий Назаров

Фото: Юрий Назаров