У Київському метрополітені розпочалися роботи із запровадження комплексів для придбання електронних квитків.

На станціях Київського метрополітену почали з’являтися комплекси для купівлі і поповнення транспортних карток, а також придбання одноразових QR-квитків.

Вони вже працюють на станціях Хрещатик та Академмістечко.

– Після підключення усіх 207 приладів придбати картку можна буде на будь-якій станції метро, а з часом – і на зупинках громадського транспорту, – повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

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Транспортну картку можна придбати на станціях метро:

Хрещатик;

Майдан Незалежності;

Академмістечко;

Лісова;

Арсенальна;

Теремки;

Театральна;

Видубичі;

Сирець;

Почайна.

До слова, у метро Києва планують відмовитися від використання зелених карток для оплати проїзду.

Джерело: Юрій Назаров

Фото: Юрій Назаров