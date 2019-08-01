У Київському метрополітені розпочалися роботи із запровадження комплексів для придбання електронних квитків.
На станціях Київського метрополітену почали з’являтися комплекси для купівлі і поповнення транспортних карток, а також придбання одноразових QR-квитків.
Вони вже працюють на станціях Хрещатик та Академмістечко.
– Після підключення усіх 207 приладів придбати картку можна буде на будь-якій станції метро, а з часом – і на зупинках громадського транспорту, – повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
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Транспортну картку можна придбати на станціях метро:
- Хрещатик;
- Майдан Незалежності;
- Академмістечко;
- Лісова;
- Арсенальна;
- Теремки;
- Театральна;
- Видубичі;
- Сирець;
- Почайна.
До слова, у метро Києва планують відмовитися від використання зелених карток для оплати проїзду.
Джерело: Юрій Назаров
Фото: Юрій Назаров