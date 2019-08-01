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Факти / Україна

У метро Києва з’явилися електронні квитки

У Київському метрополітені розпочалися роботи із запровадження комплексів для придбання електронних квитків.

Електронний квиток

На станціях Київського метрополітену почали з’являтися комплекси для купівлі і поповнення транспортних карток, а також придбання одноразових QR-квитків.

Вони вже працюють на станціях Хрещатик та Академмістечко.

– Після підключення усіх 207 приладів придбати картку можна буде на будь-якій станції метро, а з часом – і на зупинках громадського транспорту, – повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

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Транспортну картку можна придбати на станціях метро:

  • Хрещатик;
  • Майдан Незалежності;
  • Академмістечко;
  • Лісова;
  • Арсенальна;
  • Теремки;
  • Театральна;
  • Видубичі;
  • Сирець;
  • Почайна.

До слова, у метро Києва планують відмовитися від використання зелених карток для оплати проїзду.

Джерело: Юрій Назаров

Фото: Юрій Назаров

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