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Факти / Україна

Uber Shuttle запустив маршрут з Оболоні – зупинки і ціни

Компанія Uber запустила Shuttle з Оболоні до Золотих воріт. Список зупинок на цьому маршруті та ціни, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Uber Shuttle запустив маршрут з Оболоні – зупинки і ціни

Uber Shuttle запускає новий маршрут у Києві – з Оболоні до Золотих воріт.

Графік курсування автобусів Uber Shuttle – кожні 15 хвилин. Більшість маршрутів будуть доступні для пасажирів з 7.00 до 21.00.

Вартість проїзду – 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км і 30 грн – понад 16 км.

Новий маршрут автобусів буде розділено на 19 зупинок:

Оболонь:

  • проспект Героїв Сталінграда, 65
  • проспект Героїв Сталінграда, 51
  • проспект Героїв Сталінграда, 45
  • вулиця Маршала Тимошенка, 29
  • вулиця Маршала Тимошенка, 21
  • вулиця Богатирська, 6/1
  • вулиця Богатирська, 3
  • вулиця Куренівська, 15

Петрівка:

  • проспект Степана Бандери, 11А

Поділ:

  • вулиця Новокостянтинівська, 15/5;
  • вулиця Новокостянтинівська, 1В;
  • вулиця Костянтинівська, 71;
  • вулиця Костянтинівська, 31;
  • вулиця Нижній Вал, 15
  • вулиця Глибочицька, 67

Читайте: Uber Shuttle в Києві: графік і маршрути

Кудрявець:

  • Кудрявський узвіз, 14б

Центр:

  • вулиця Січових Стрільців, 17
  • вулиця Ярославів Вал, 23
  • вулиця Миколи Лисенка, 4
  • вулиця Богдана Хмельницького, 66
  • вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2

До слова, нещодавно Uber Shuttle запустив маршрут з Троєщини на Поділ.

Фото: Столичний регіон

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