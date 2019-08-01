Компанія Uber запустила Shuttle з Оболоні до Золотих воріт. Список зупинок на цьому маршруті та ціни, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Uber Shuttle запускає новий маршрут у Києві – з Оболоні до Золотих воріт.

Графік курсування автобусів Uber Shuttle – кожні 15 хвилин. Більшість маршрутів будуть доступні для пасажирів з 7.00 до 21.00.

Вартість проїзду – 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км і 30 грн – понад 16 км.

Новий маршрут автобусів буде розділено на 19 зупинок:

Оболонь:

проспект Героїв Сталінграда, 65

проспект Героїв Сталінграда, 51

проспект Героїв Сталінграда, 45

вулиця Маршала Тимошенка, 29

вулиця Маршала Тимошенка, 21

вулиця Богатирська, 6/1

вулиця Богатирська, 3

вулиця Куренівська, 15

Петрівка:

проспект Степана Бандери, 11А

Поділ:

вулиця Новокостянтинівська, 15/5;

вулиця Новокостянтинівська, 1В;

вулиця Костянтинівська, 71;

вулиця Костянтинівська, 31;

вулиця Нижній Вал, 15

вулиця Глибочицька, 67

Читайте: Uber Shuttle в Києві: графік і маршрути

Кудрявець:

Кудрявський узвіз, 14б

Центр:

вулиця Січових Стрільців, 17

вулиця Ярославів Вал, 23

вулиця Миколи Лисенка, 4

вулиця Богдана Хмельницького, 66

вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2

До слова, нещодавно Uber Shuttle запустив маршрут з Троєщини на Поділ.

Фото: Столичний регіон