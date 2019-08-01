Компанія Uber запустила Shuttle з Оболоні до Золотих воріт. Список зупинок на цьому маршруті та ціни, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Uber Shuttle запускає новий маршрут у Києві – з Оболоні до Золотих воріт.
Графік курсування автобусів Uber Shuttle – кожні 15 хвилин. Більшість маршрутів будуть доступні для пасажирів з 7.00 до 21.00.
Вартість проїзду – 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км і 30 грн – понад 16 км.
Новий маршрут автобусів буде розділено на 19 зупинок:
Оболонь:
- проспект Героїв Сталінграда, 65
- проспект Героїв Сталінграда, 51
- проспект Героїв Сталінграда, 45
- вулиця Маршала Тимошенка, 29
- вулиця Маршала Тимошенка, 21
- вулиця Богатирська, 6/1
- вулиця Богатирська, 3
- вулиця Куренівська, 15
Петрівка:
- проспект Степана Бандери, 11А
Поділ:
- вулиця Новокостянтинівська, 15/5;
- вулиця Новокостянтинівська, 1В;
- вулиця Костянтинівська, 71;
- вулиця Костянтинівська, 31;
- вулиця Нижній Вал, 15
- вулиця Глибочицька, 67
Читайте: Uber Shuttle в Києві: графік і маршрути
Кудрявець:
- Кудрявський узвіз, 14б
Центр:
- вулиця Січових Стрільців, 17
- вулиця Ярославів Вал, 23
- вулиця Миколи Лисенка, 4
- вулиця Богдана Хмельницького, 66
- вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2
До слова, нещодавно Uber Shuttle запустив маршрут з Троєщини на Поділ.
Фото: Столичний регіон