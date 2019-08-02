Міністерство оборони отримало незаконно ввезений на територію України російський зенітно-ракетний комплекс С-125 Печьора.

СБУ спільно з Головною військовою прокуратурою, Укроборонсервісом та Миколаївською митницею передали Міноборони незаконно ввезений на територію України російський зенітно-ракетний комплекс С-125 Печьора.

У межах кримінального провадження вдалося встановити, що у період з 2007 по 2010 рік посадовці Рособоронекспорту незаконно переправили через митний кордон України комплекс із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д у повному бойовому оснащенні, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням.

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Зброю представники Росії планували поставити до однієї з країн Східної Африки, де на ню встановлено ембарго.

27 березня 2019 року під час засідання уряду було ухвалено рішення про передачу всього озброєння Міністерству оборони України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що для реформи Міноборони створено координаційний центр.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ