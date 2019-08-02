Несколько лет назад в Украине перестали праздновать день ВДВ. Факты ICTV рассказывают, почему отказались от праздника и чем его заменили.

Как раньше праздновали День ВДВ

День ВДВ начали отмечать в СССР. Праздник был назначен на 2 августа, этот день 1930 года считался рождением советских десантников.

2 августа 1930 года для выполнения тактической задачи под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение, которое состояло из 12 человек.

В Советском союзе эти войска считались элитными и принимали участие во всех вооруженных конфликтах.

Поскольку на День ВДВ ветераны-десантники часто собирались вместе, появилось их братство, которое не ограничивалось одной страной.

После развала СССР в Украине долгое время продолжали отмечать праздник, несмотря на то, что в нашей стране до 2012 года существовали только Аэромобильные десантные войска, которые позже переименовали в Высокомобильные десантные войска.

Когда и почему отказались от праздника

Замена всего советского в ВСУ началась после того, как Россия оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Очень быстро с эмблем украинских бригад пропали георгиевские ленточки и начали вводить новые головные уборы.

Вопрос изменения символики украинских десантников встал особо остро после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что к захвату Крыма были причастны российские войска.

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Кроме того, во время войны на Донбассе в 2014 году десантники РФ попали в плен. Также они участвовали в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево.

Нужно было не только разрушить старые традиции, но и сделать так, чтобы символика союзных десантников отличалась от символики врага.

Что теперь празднует Украина

В 2017 году Украина перестала праздновать День ВДВ, поскольку Высокомобильные десантные войска изменили свое название на Десантно-штурмовые войска.

Во время церемонии создания войск десантники получили новую символику:

береты цвета марун вместе с новым знаком;

штандарт командующего Десантно-штурмовых войск;

флаг Десантно-штурмовых войск.

Кроме того, был установлен текст клятвы десантника. Изменились цели и принципы применения таких подразделений, однако их главная миссия – быть лучшими и выполнять самые сложные задания, осталась неизменной.

Профессиональный праздник Десантно-штурмовых войск Украины был установлен 21 ноября в День архистратига Михаила. Теперь в Украине ежегодно отмечают указанный праздник военных вместо Дня ВДВ.

К слову, на тактических учениях украинские десантники протестировали новую военную технику.

Фото: Десантно-штурмовые войска