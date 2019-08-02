Кілька років тому в Україні перестали святкувати день ПДВ. Факти ICTV розповідають, чому відмовилися від свята і чим його замінили.

Як раніше святкували День ПДВ

День ПДВ почали відзначати в СРСР. Свято було призначене на 2 серпня, цей день 1930 року вважався народженням радянських десантників.

2 серпня 1930 року для виконання тактичного завдання під Воронежем вперше на парашутах було десантовано підрозділ, який складався з 12 осіб.

У Радянському союзі ці війська вважалися елітними і брали участь у всіх збройних конфліктах.

Оскільки на День ПДВ ветерани-десантники часто збиралися разом, з’явилося їхнє братство, яке не обмежувалося однією країною.

Після розвалу СРСР в Україні довгий час продовжували відзначати свято, незважаючи на те, що в нашій країні до 2012 року існували тільки Аеромобільні десантні війська, які пізніше перейменували у Високомобільні десантні війська.

Коли і чому відмовилися від свята

Заміна всього радянського в ЗСУ почалася після того, як Росія окупувала Крим і почала збройний конфлікт на Донбасі. Дуже швидко з емблем українських бригад зникли георгіївські стрічки і почали вводити нові головні убори.

Питання зміни символіки українських десантників постало особливо гостро після того, як президент РФ Володимир Путін заявив, що до захоплення Криму були причетні російські війська.

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Крім того, під час війни на Донбасі у 2014 році десантники РФ потрапили в полон. Також вони брали участь у боях за Донецький аеропорт і Дебальцеве.

Потрібно було не тільки зруйнувати старі традиції, але й зробити так, щоб символіка союзних десантників відрізнялася від символіки ворога.

Що тепер святкує Україна

У 2017 році Україна перестала святкувати День ПДВ, оскільки Високомобільні десантні війська змінили свою назву на Десантно-штурмові війська.

Під час церемонії створення військ десантники отримали нову символіку:

берети кольору марун разом з новим знаком;

штандарт командувача Десантно-штурмових військ;

прапор Десантно-штурмових військ.

Крім того, було встановлено текст клятви десантника. Змінилися цілі і принципи застосування таких підрозділів, проте їхня головна місія – бути найкращими і виконувати найскладніші завдання, залишилася незмінною.

Професійне свято Десантно-штурмових військ України було встановлено 21 листопада в День архістратига Михаїла. Тепер в Україні щорічно відзначають вказане свято військових замість Дня ПДВ.

До слова, на тактичних навчаннях українські десантники протестували нову військову техніку.

Фото: Десантно-штурмові війська