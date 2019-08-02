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Факты / Украина

Что могут пешие патрули Нацгвардии – пояснение МВД

Сотрудники Нацгвардии руководствуется исключительно Конституцией Украины и законом о Нацгвардии, поэтому не будут иметь неограниченные полномочия и нарушать права украинцев.

Что могут пешие патрули Нацгвардии – пояснение МВД

В Министерстве внутренних дел пояснили, что патруль нацгвардейцев не будет использован для ограничения прав и свобод украинцев.

В ведомстве подчеркнули, что патрули гвардейцев на улицах призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

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Патрули нацгвардейцев будут нести службу в особо криминогенных районах города и в местах массовых скоплений людей.

– В случае возникновения ситуации, которая может угрожать вашей жизни и здоровью, гвардейцы обязательно придут вам на помощь, – говорится в сообщении.

Также патрули действуют в координации с Нацполицией.

– Все опасения граждан по поводу превышения прав гвардейцами – абсолютно беспочвенны! – сказали в МВД.

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Что могут пешие патрули Нацгвардии – пояснение МВД / 3 фотографии

Ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал, что самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу пять дней в неделю по шесть часов с момента выхода на маршрут.

Патрули начали нести службу 1 августа.

Источник: МВД

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