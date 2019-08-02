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Факти / Україна

Що можуть піші патрулі Нацгвардії – пояснення МВС

Співробітники Нацгвардії керуються виключно Конституцією України і законом Про Нацгвардію, тому не матимуть необмежені повноваження і не порушуватимуть права українців.

Що можуть піші патрулі Нацгвардії – пояснення МВС

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що патруль нацгвардійців не буде використаний для обмеження прав і свобод українців.

У відомстві підкреслили, що патрулі нацгвардійців на вулицях покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян і держави від злочинних та інших протиправних посягань.

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Патрулі нацгвардейців нестимуть службу в особливо криміногенних районах міста і в місцях масових скупчень людей.

– У разі виникнення ситуації, яка може загрожувати вашому життю і здоров’ю, нацгвардійці обов’язково прийдуть вам на допомогу, – йдеться в повідомленні.

Також патрулі діють в координації з Нацполіцією.

– Всі побоювання громадян з приводу перевищення прав гвардійцями – абсолютно безпідставні! – сказали в МВС.

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Що можуть піші патрулі Нацгвардії – пояснення МВС / 3 фотографии

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що самостійні патрулі Нацгвардії нестимуть службу п’ять днів на тиждень по шість годин з моменту виходу на маршрут.

Патрулі почали нести службу 1 серпня.

Джерело: МВС

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