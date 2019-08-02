Чиновники украли 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детского сада в Печерском районе Киева.

В прокуратуре Киева завершили досудебное расследование по факту хищения более 2 млн грн, выделенных на ремонт детского сада в Печерского района столицы.

Выяснилось, что в 2015 году должностные лица Управления ЖКХ и строительства заключили с предприятием-подрядчиком договор на проведение капитального ремонта детского сада.

Предприятие перечислило на счета частного предприятия более 10 млн грн бюджетных денег.

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Досудебное расследование установило, что исполнители не осуществлены работы на общую сумму более 2 млн грн. Эти факты подтверждены заключениями экспертиз.

По факту открыто производство по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Виновным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Киевской области разоблачили хищения более 3,5 млн грн при проведении ремонта автомобильных дорог.