Чиновники вкрали 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт дитячого садка в Печерському районі Києва.

У прокуратурі Києва завершили досудове розслідування за фактом розкрадання понад 2 млн грн, виділених на ремонт дитячого садка у Печерського району столиці.

З’ясувалося, що в 2015 році посадові особи Управління ЖКГ та будівництва уклали з підприємством-підрядником договір на проведення капітального ремонту дитячого садка.

Підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 10 млн грн бюджетних грошей.

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Досудове розслідування встановило, що виконавці не здійснили роботи на загальну суму понад 2 млн грн. Ці факти підтверджені висновками експертиз.

За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Винним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Раніше у Київській області викрили розкрадання понад 3,5 млн грн при проведенні ремонту автомобільних доріг.