Партія Слуга народу планує відкрити в Трускавці спеціальний Офіс навчання і розвитку партії.

Партія Слуга народу анонсувала нові навчальні програми для депутатів.

За словами народного депутата від Слуги народу і за сумісництвом керівника прес-офісу партії Євгенії Кравчук, вже восени у Трускавці планують відкрити Офіс навчання і розвитку партії.

Трускавецький інтенсив для депутатів завершений, але show will go on – ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми, – написала вона у Facebook.

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До слова, 4 серпня закінчилося тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від Слуги народу.

Раніше Факти ICTV писали про те, чому навчали у школі нардепів і скільки це коштувало.

Фото: Слуга народу