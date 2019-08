Партія Слуга народу анонсувала нові навчальні програми для депутатів.

За словами народного депутата від Слуги народу і за сумісництвом керівника прес-офісу партії Євгенії Кравчук, вже восени у Трускавці планують відкрити Офіс навчання і розвитку партії.

Трускавецький інтенсив для депутатів завершений, але show will go on – ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми, – написала вона у Facebook.