Інтерес інвесторів до України спостерігається через те, що президент Володимир Зеленський дає надію на відновлення економіки країни.

Інвестори почали повернення в Україну через лояльне ставлення до президента Володимира Зеленського, який дає надію на відновлення економіки країни.

Значне зміцнення гривні почалося після того, як Зеленський став президентом України, і триває досі.

Інвестори вважають, що політика шостого президента України та узгодження нової програми МВФ допоможуть швидше відновити економіку країни.

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Однак у майбутньому кількість інвестицій може скоротитися, адже в політиці Зеленського існує невизначеність.

Крім того, українські облігації можуть приносити менше доходу, ніж інші ринки зі схожим кредитним рейтингом.

До слова, міжнародний економічний експерт Ігор Гарбарук вважає, що курс долара може вирости у жовтні-листопаді 2019 року.

Джерело: Financial Times