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Факти / Україна / Політика

Хотів оформити паспорт: СБУ затримала автоматника “ЛДНР”

СБУ затримала автоматника з бандформувань “ЛДНР” , який прибув на підконтрольну Україні територію для оформлення паспортів.

Хотів оформити паспорт: СБУ затримала автоматника “ЛДНР”

Служба безпеки України затримала автоматника з бандформувань “ДНР” та “ЛНР”, який прибув на підконтрольну Україні територію для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

Співробітники залучені до операції Об’єднаних сил затримали у Донецькій області учасника проросійських незаконних збройних формувань.

– Оперативники спецслужби встановили, що у 2015 році мешканець Краматорська вступив до лав терористичної організації так званої ДНР.

Зловмисник “служив” автоматником у складі 5-ї ОМБР “ДНР”, бандформуванні Пятнашка і у так званому козачому 11-му батальйоні “ЛНР”. Також бойовик збирав інформацію про чисельність, дислокацію та маршрути пересування українських військових, – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали під час його перебування у родичів на підконтрольній українській владі території, куди він прибув для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

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Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 6 серпня, незважаючи на “хлібне перемир’я”, були обстріляні позиції українських військових, у результаті чого загинуло четверо бійців ЗСУ.

Через це зранку 7 серпня Володимир Зеленський провів термінову нараду, на якій були присутні секретар РНБО, глава Генштабу та представники ключових підрозділів ЗСУ.

Джерело: СБУ

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