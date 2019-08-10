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Факты / Украина

Украина и Турция создали предприятие по производству высокоточного оружия

Совместное предприятие Украины и Турции готовится к созданию беспилотного аппарата нового поколения.

Украина и Турция создали предприятие по производству высокоточного оружия

Украина и Турция начали совместное производство высокоточного оружия. Новое предприятие было создано госкомпанией Укрспецэкспорт, что входит в состав Укроборонпрома, и турецкой компанией Baykar Defence.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотника нового поколения, способного вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

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Отмечается, что современное вооружение будет создаваться для собственных армий Украины и Турции.

Напомним, в Украине прошли испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые закупили для Вооруженных сил Украины.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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