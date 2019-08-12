В Киеве разгорелся скандал вокруг сети гипермаркетов Metro, на полках которого покупатели нашли школьные дневники с картой Украины без оккупированного Россией Крыма.

Почти месяц назад спикер Центра общественного здоровья Украины Владимир Бируля увидел на полках супермаркета Metro дневники, на обложке которых изображена карта Украины без АР Крым.

По его словам, тогда администрация торговой сети сообщила, что из продажи изъяты все дневники.

Однако 11 августа, как утверждает Бигуля, он смог приобрести такой дневник в Metro.

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В компании настаивают, что изъяли их еще 15 июля, и в настоящее время проводят внутреннее расследование.

– Установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ Metro извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент приобрел данный дневник, – таковы его предварительные результаты.

Непонятно только одно – как дневник могли продать в августе, если их изъяли из продажи еще в июле.

К слову, на днях в Судаке на территории временно оккупированного Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины.

Источник: METRO Cash & Carry Ukraine

Фото: Володимир Біруля