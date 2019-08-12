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Факти / Україна / Суспільство

У київському ТЦ продавали шкільні щоденники з картою без Криму

У Києві розгорівся скандал навколо мережі гіпермаркетів Metro, на полицях якого покупці знайшли шкільні щоденники з картою України без окупованого Росією Криму.

У київському ТЦ продавали шкільні щоденники з картою без Криму

Майже місяць тому речник Центру громадського здоров’я України Володимир Біруля побачив на полицях супермаркету Metro щоденники, на обкладинці яких зображено карту України без АР Крим.

За його словами, тоді адміністрація торгової мережі повідомила, що з продажу вилучено всі щоденники.

Проте 11 серпня, як стверджує Бігуля, він зміг придбати такий щоденник у Metro.

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У компанії наполягають, що вилучили їх ще 15 липня, і наразі проводять внутрішнє розслідування.

– Встановлено, що цей щоденник був принесений до ТЦ Metro ззовні третьою особою та виставлений на полицю до інших щоденників даного виробника. Через 30 хвилин після цього клієнт придбав даний щоденник, – такі його попередні результати.

Не зрозуміло лише одне – як щоденник могли продати у серпні, якщо їх вилучили з продажу ще в липні.

До слова, днями у Судаку на території тимчасово окупованого Криму місцеві патріоти підняли державний прапор України.

Джерело: METRO Cash & Carry Ukraine

Фото: Володимир Біруля 

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