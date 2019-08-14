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Факты / Украина

Боевики на Донбассе разместили десятки Градов вне линий отвода – ОБСЕ

СММ ОБСЕ зафиксировала на территории оккупированной Луганщины 29 реактивных систем залпового огня Град, которые были размещены с нарушением линий отвода.

Боевики на Донбассе разместили десятки Градов вне линий отвода – ОБСЕ

На территории Луганской области ОБСЕ зафиксировала семь реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) на полигоне у Миусинска (62 км юго-западнее Луганска), две буксируемые гаубицы (2А65 Мста-Б, 152 мм) возле Ольховки (40 км к востоку от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

Размещенное вооружение нарушает линии отвода, которые были определены Минскими договоренностями.

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Кроме того, ОБСЕ зафиксировала десятки единиц тяжелого вооружения, которое было размещено по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения.

Это 20 танков на полигоне у Круглика (31 км юго-западнее Луганска), еще три танка (вероятно Т-64) находились возле Хрустального.

Еще пять самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и восемь танков обнаружили на полигоне у Миусинска.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области 60 взрывов в сутки.

Источник: ОБСЕ

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