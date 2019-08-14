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Факти / Україна

Бойовики на Донбасі розмістили десятки Градів поза лініям відведення – ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала на території окупованої Луганщини 29 реактивних систем залпового вогню Град, які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Бойовики на Донбасі розмістили десятки Градів поза лініям відведення – ОБСЄ

На території Луганської області ОБСЄ зафіксувала сім реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 Град, 122 мм) на полігоні біля Міусинська (62 км на південний захід від Луганська), дві буксирувані гаубиці (2А65 Мста-Б, 152 мм) біля Вільхівки (40 км на схід від Донецька) та 22 РСЗВ (БМ-21) поблизу Хрустального (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Розміщене озброєння порушує лінії відведення, які були визначені Мінськими домовленостями.

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Крім того, ОБСЄ зафіксувала десятки одиниць важкого озброєння, яке було розміщене за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання.

Це 20 танків на полігоні біля Круглика (31 км на південний захід від Луганська), ще три танки (ймовірно Т-64) перебували біля Хрустального.

Ще п’ять самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 Жаба, 122 мм) і вісім танків виявили на полігоні біля Міусинська.

Нагадаємо, раніше спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донеччині 60 вибухів за добу.

Джерело: ОБСЄ

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