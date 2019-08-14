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Факты / Украина

ДТП в Харькове: суд отклонил апелляции Зайцевой и Дронова

Харьковский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

ДТП в Харькове: суд отклонил апелляции Зайцевой и Дронова

Апелляционный суд по делу о ДТП на Сумской не удовлетворил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Коллегия судей отказала в апелляции обвиняемых. Таким образом, приговор остался без изменений: Елена Зайцева и Геннадий Дронов получают по 10 лет лишения свободы, а также обязательство выплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям пострадавших.

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После оглашения приговора Дронов обратился к представителям СМИ, попросив справедливости и внимания президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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