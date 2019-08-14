Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Апеляційний суд у справі про ДТП на Сумській не задовольнив апеляційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Колегія суддів відмовила в апеляції обвинувачуваних. Таким чином, вирок залишився без змін: Олена Зайцева та Геннадій Дронов отримують по 10 років позбавлення волі, а також зобов’язання сплатити по 500 тис. грн компенсації сім’ям потерпілих.

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Після оголошення вироку Дронов звернувся до представників ЗМІ, попросивши справедливості та уваги президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.