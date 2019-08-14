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Факты / Украина

Непогода в Украине: град размером с яйцо, затопления, отключение света в 5 областях

В Украине непогода обесточила 205 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Непогода в Украине: град размером с яйцо, затопления, отключение света в 5 областях

В ночь с 13 на 14 августа в Украине бушевала непогода – шквалы, ливень с грозой и град. В результате чего в Черниговской, Львовской, Черновицкой, Киевской и Житомирской областях были обесточены 205 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в Черниговской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях сильный ветер и град повредили крыши жилых домов, авто и муниципальных зданий. Сильный ветер валил деревья.

Читайте: Погода в Украине на 14 августа (КАРТА)

По сообщению местных жителей, в Черновицкой области падал град размером с куриное яйцо. Жители города жалуются, что из-за стихии пострадал урожай помидоров и груш.

В Черновцах ливень затопил улицы.

К слову, ранее мы писали, что делать, если на машину упало дерево.

Источник: ГСЧС

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