В Украине непогода обесточила 205 населенных пунктов в пяти областях Украины.
В ночь с 13 на 14 августа в Украине бушевала непогода – шквалы, ливень с грозой и град. В результате чего в Черниговской, Львовской, Черновицкой, Киевской и Житомирской областях были обесточены 205 населенных пунктов.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также в Черниговской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях сильный ветер и град повредили крыши жилых домов, авто и муниципальных зданий. Сильный ветер валил деревья.
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По сообщению местных жителей, в Черновицкой области падал град размером с куриное яйцо. Жители города жалуются, что из-за стихии пострадал урожай помидоров и груш.
В Черновцах ливень затопил улицы.
К слову, ранее мы писали, что делать, если на машину упало дерево.