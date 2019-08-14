Сегодня, 14 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди с грозами.

В Украине 14 августа осадки ожидаются на западе, а также в некоторых северных областях.

На западе температура днем ​​составит 25-29°, ночью 16-19°. Дожди с грозами ожидаются во всех областях.

На юге Украины 32-34° днем, ​​18-20° ночью.

В восточных областях температура днем ​​составит 29-32°, ночью до 14-17°.

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На севере страны 29-32° днем, ночью до 20°. Дождливо в Черниговской и Сумской областях.

В центральных областях днем ​​30-32°, ночью 18-20°.

В Киеве температура днем ​​30-32°, ночью 19-21°. Днем ожидается дождь с грозой.

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