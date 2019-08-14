Сегодня, 14 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди с грозами.
В Украине 14 августа осадки ожидаются на западе, а также в некоторых северных областях.
На западе температура днем составит 25-29°, ночью 16-19°. Дожди с грозами ожидаются во всех областях.
На юге Украины 32-34° днем, 18-20° ночью.
В восточных областях температура днем составит 29-32°, ночью до 14-17°.
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На севере страны 29-32° днем, ночью до 20°. Дождливо в Черниговской и Сумской областях.
В центральных областях днем 30-32°, ночью 18-20°.
В Киеве температура днем 30-32°, ночью 19-21°. Днем ожидается дождь с грозой.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в августе.
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