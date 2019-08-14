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Факти / Україна

Негода в Україні: град розміром з яйце, затоплення, відключення світла у 5 областях

В Україні негода знеструмила 205 населених пунктів у п’яти областях України.

Негода в Україні: град розміром з яйце, затоплення, відключення світла у 5 областях

У ніч з 13 на 14 серпня в Україні вирувала негода – шквали, зливи з грозою та град. У результаті цього у Чернігівській, Львівській, Чернівецькій, Київській та Житомирській областях було знеструмлено 205 населених пунктів.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також у Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях сильний вітер і град пошкодили дахи житлових будинків, авто і муніципальних будівель. Сильний вітер валив дерева.

Читайте: Погода в Україні на 14 серпня (КАРТА)

За повідомленням місцевих жителів, у Чернівецькій області падав град розміром з куряче яйце. Жителі міста скаржаться, що через стихію постраждав урожай помідорів і груш.

У Чернівцях злива затопила вулиці.

До речі, раніше ми писали, що робити, якщо на машину впало дерево.

Джерело: ДСНС

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