В Одессе на пляже в районе Лузановки почернело море, однако отдыхающих это не особо смутило и они продолжили купаться.

На одесском пляже в Лузановке море обрело темный оттенок, а сама вода пахнет водорослями. Однако самих растений у берега не видно.

– Возле берега вода более прозрачная, но как только заходишь и уровень поднимается выше щиколотки – ступни не видно, – рассказывают очевидцы.

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Однако самих отдыхающих такое явление нисколько не смущает, они продолжают купаться и наслаждаться отдыхом.



















Ног не видно: в Одессе почернело море / 5 фотографий

Напомним, что в Одессе на пяти пляжах вода не соответствует санитарным нормам.

Источник: Пушкинская