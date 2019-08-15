В Одессе на пляже в районе Лузановки почернело море, однако отдыхающих это не особо смутило и они продолжили купаться.
На одесском пляже в Лузановке море обрело темный оттенок, а сама вода пахнет водорослями. Однако самих растений у берега не видно.
– Возле берега вода более прозрачная, но как только заходишь и уровень поднимается выше щиколотки – ступни не видно, – рассказывают очевидцы.
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Однако самих отдыхающих такое явление нисколько не смущает, они продолжают купаться и наслаждаться отдыхом.
Ног не видно: в Одессе почернело море / 5 фотографий
Напомним, что в Одессе на пяти пляжах вода не соответствует санитарным нормам.
Источник: Пушкинская
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