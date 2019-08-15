В Одесі на пляжі у районі Лузанівці почорніло море, однак відпочивальників це не особливо збентежило і вони продовжили купатися.

На одеському пляжі у Лузанівці море стало чорним, а сама вода тхне водоростями. Однак самих рослин у берега не видно.

– Біля берега вода прозоріша, але як тільки заходиш і рівень води підіймається вище щиколотки – ступні не видно, – розповідають очевидці.

Читайте: Море відступило на 10 метрів – наслідки шторму в Кирилівці

Однак самих відпочивальників таке явище анітрохи не бентежить, вони продовжують купатися і насолоджуватися відпочинком.



















Ніг не видно: в Одесі почорніло море / 5 фотографий

Нагадаємо, що в Одесі на п’яти пляжах вода не відповідає санітарним нормам.

Джерело: Пушкінская