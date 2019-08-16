PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ОБСЄ зафіксувала невідведені Гради на Донбасі

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі реактивні системи залпового вогню Град.

ОБСЄ зафіксувала невідведені Гради на Донбасі

На окупованій території Донецької області ОБСЄ виявили реактивні системи залпового вогню Град.

– Спостерігачі бачили чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 Град, 122 мм) біля населеного пункту Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька), – сказано у документі.

Читайте:  В ОБСЄ розповіли, як на Донбасі роздають російські паспорти

Ці спостереження були зафіксовані у середу, 14 серпня.

Нагадаємо, що двома днями раніше спостерігачі ОБСЄ зафіксували на території окупованої Луганщини 29 реактивних систем залпового вогню Град, які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Джерело: ОБСЄ 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Підстрижені кулями дерева та випалена земля – режим тиші під Павлополем
Бойовики на Донбасі розмістили десятки Градів поза лініями відведення – ОБСЄ
Що потрібно для змін на Донбасі: Данилюк про засідання РНБО та форум у Маріуполі
Окупанти десять разів порушили перемир’я на Донбасі – поранено військового
Готували до війни на Донбасі: прибічники “ДНР” вербували дітей на Донеччині
З захистом від ядерного удару: на Донбасі виявили нову техніку РФ
На Донбасі бойовики вісім разів порушили перемир’я, є поранений
В ОБСЄ розповіли, як на Донбасі роздають російські паспорти
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка