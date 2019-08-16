Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі реактивні системи залпового вогню Град.

На окупованій території Донецької області ОБСЄ виявили реактивні системи залпового вогню Град.

– Спостерігачі бачили чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 Град, 122 мм) біля населеного пункту Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька), – сказано у документі.

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Ці спостереження були зафіксовані у середу, 14 серпня.

Нагадаємо, що двома днями раніше спостерігачі ОБСЄ зафіксували на території окупованої Луганщини 29 реактивних систем залпового вогню Град, які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Джерело: ОБСЄ