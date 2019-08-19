Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара в рамках визита в Украину попала в неприятную ситуацию во время приветствия в аэропорту.

В Киев прилетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей супругой Сарой.

Когда пара сошла с самолета, их приветствовали три девушки в украинских нарядах с караваем и солью.

Биньямин Нетаньяху, скорее всего, был знаком с украинскими традициями. Он отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После чего глава израильского правительства передал ломтик каравая супруге, но она бросила его на пол.

Также Вести Израиля писали, что Сара Нетаньяху устроила скандал на борту самолета из-за того, что командир судна не поприветствовал ее должным образом.

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В издании отмечают, что командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту.

Во второй раз имя супруги премьера прозвучало акцентировано.

Представители главы правительства рассказали, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в обычном режиме.

Напомним, впервые за 20 лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится с визитом в Украине, во время которого встретится с президентом Владимиром Зеленским.