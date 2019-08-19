Дружина прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу Сара в рамках візиту в Україну потрапила в неприємну ситуацію під час вітання в аеропорту.

До Києва прилетів прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу зі своєю дружиною Сарою.

Коли пара зійшла з літака, їх вітали три дівчини в українському вбранні та з короваєм і сіллю.

Біньямін Нетаньягу, ймовырно, був знайомий з українськими традиціями. Він відламав шматочок хліба, вмочив в сіль і надкусив. Після чого очільник ізраїльського уряду передав шматочок короваю дружині, але вона кинула його додолу.

Також Вести Израиля писали, що Сара Нетаньягу влаштувала скандал на борту літака через те, що командир судна не привітав її належним чином.

Читайте: Прем’єр Ізраїля їде в Україну у пошуках підтримки – аналітики

У виданні зазначають, що командир корабля привітав Сару Нетаньягху і перед злетом, але вона, можливо, цього не розчула, що і призвело до інциденту.

Вдруге ім’я дружини прем’єра прозвучало акцентовано.

Представники голови уряду розповіли, що йдеться про непорозуміння, яке було негайно вичерпано, далі політ проходив у звичайному режимі.

Нагадаємо, вперше за 20 років прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу перебуває з візитом в Україні, під час якого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.