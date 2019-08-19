В Киеве прошла встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского. О чем удалось до8говориться политикам – в материале Фактов ICTV.

В столице Украины прошла встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского, после которой политики провели пресс-брифинг.

Приглашение в Израиль

Биньямин Нетаньяху обратился к Владимиру Зеленскому с предложением посетить Иерусалим в ближайшее время.

– Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу, – отметил Нетаньяху.

Признание Голодомора актом геноцида украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

– Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, – заявил Зеленский.

Решение проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль

Политики договорились о решении вопроса с многочисленными отказами украинцам во въезде в Израиль.

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– Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе, – отметил Владимир Зеленский.

Расширение соглашения о зоне свободной торговли

Украина и Израиль расширят соглашение о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг и создадут центры высокотехнологичного развития для обмена опытом.

– И в Киеве, и в Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями, и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий. Потому, что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу тут, в Украине, – заявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он добавил, что сейчас квинтэссенцией развития какого-либо государства являются инновации, а у Украины есть большие таланты и возможности для этого.

Ранее Факты ICTV писали, что жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара попала в неприятную ситуацию во время приветствия в аэропорту.