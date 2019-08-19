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Факти / Україна / Політика

ЗВТ, інновації та візи: чим закінчилася зустріч Нетаньягу та Зеленського

У Києві пройшла зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і президента України Володимира Зеленського. Про що вдалося домовитися політикам – в матеріалі Фактів ICTV.

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский

У столиці України пройшла зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і президента України Володимира Зеленського, після якої політики провели прес-брифінг.

Запрошення до Ізраїлю

Біньямін Нетаньягу звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією відвідати Єрусалим найближчим часом.

– Хочу скористатися цією можливістю і запросити Вас до Єрусалима. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня. Якщо не на наступному тижні, то дуже скоро. Запрошуємо в нашу столицю, – зазначив Нетаньягу.

Визнання Голодомору актом геноциду українського народу

Президент України Володимир Зеленський звернувся із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

– Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, – заявив Зеленський.

Рішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю

Політики домовилися про вирішення питання з численними відмовами українцям у в’їзді в Ізраїль.

Читайте: Прем’єр Ізраїлю їде в Україну у пошуках підтримки – аналітики

– Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему, громадяни обох держав повинні користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватися на кордоні, – зазначив Володимир Зеленський.

Розширення угоди про зону вільної торгівлі

Україна та Ізраїль розширять угоду про зону вільної торгівлі між країнами на сферу послуг і створять центри високотехнологічного розвитку для обміну досвідом.

– І в Києві, і в Єрусалимі варто відкривати центри високотехнологічного розвитку. Ми будемо обмінюватися технологіями і залучати українців в нашу індустрію високих технологій. Тому що ми будемо робити спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні, – заявив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Він додав, що зараз квінтесенцією розвитку будь-якої держави є інновації, а в України є великі таланти і можливості для цього.

Раніше Факти ICTV писали, що дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара потрапила в неприємну ситуацію під час вітання в аеропорту.

Про що домовились Нетаньяху та Зеленський

Фото: УНІАН

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