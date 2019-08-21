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Факти / Україна / Суспільство

Агресивні пасажири: як таксистам вберегтись від нападу

Таксисти часто стають жертвами шахраїв, які намагаються їх обікрасти чи вбити. Як захищаються водії таксі і що возять із собою читайте в матеріалі.

Агресивні пасажири: як таксистам вберегтись від нападу

Геннадій вже 30 років працює в таксі. І з упевненістю каже, що це одна з найнебезпечніших професій. Особливо страшно стало останніми роками. Коли у пасажирів з’явилася зброя.

У машині Геннадія немає гострих предметів чи пістолетів, але є технічний арсенал. За допомогою GPS-сигналу, можна не лише відстежити водія, а чути та бачити усе, що відбувається в машині.

У екстреному випадку – варто лиш натиснути тривожну кнопку або вимовити кодове слово.

Далі вже диспетчер, почувши тривожне кодове слово, надсилає колегам водія його координати.

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Більше того, диспетчер дистанційно може заглушити у машині двигун, якщо водієві загрожує смерть.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня в Києві 18-річний хлопець напав на таксиста. Потерпілий залишився живим, його госпіталізували, а злочинця затримали.

Джерело: Надзвичайні новини

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