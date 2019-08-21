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Факти / Україна / Суспільство

В Україні створили інтерактивну карту замінованих районів на Донбасі

В Україні запрацювала онлайн-карта замінованих районів Донецької та Луганської областей.

В Україні створили інтерактивну карту замінованих районів на Донбасі

Міністерство оборони України запустив онлайн-карту замінованих районів на Донбасі.

Інтерактивна мапа працює у тестовому режимі, а інформація оновлюється.

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– Метою створення мапи є підвищення рівня обізнаності населення про наявні ризики пов’язані з мінами і вибухонебезпечними пережитками війни. Ділянки, зображені на карті, задокументовані та містять докази наявності забруднення, – зазначили у прес-службі міністерства.

Раніше Факти ICTV писали, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі реактивні системи залпового вогню Град.

Джерело: Міноборони

Фото: УНІАН

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