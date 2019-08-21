В Киеве с 1 сентября повысят зарплаты педагогам дошкольного образования и юношески-спортивных школ.

В Киеве повысят заработные платы педагогам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений, а также педагогическим работникам детско-юношеских спортивных школ.

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Повышение ожидается 1 сентября в среднем в пределах 1 тыс. грн.

– Сфера образования является для столицы приоритетной. В этом году на нее в бюджете города предусмотрели почти 18 млрд грн, – отметил мэр города Виталий Кличко.

Ранее Факты ICTV писали, что c 1 января 2020 года зарплаты украинских учителей вырастут от 20% до 70%. Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов оклада к 2023 году.